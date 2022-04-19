Самара, , 10:49 — REGNUM Сотрудники министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России направили в Генпрокуратуру материалы по итогам проверки в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры России в Telegram-канале.

Общежитие нуждается в капитальном ремонте Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что сотрудники министерства провели внеплановую выездную проверку в этом университете.

Ранее Минцифры России выделило ПГУТИ порядка 78 млн рублей на капитальный ремонт, в том числе в общежитиях. Сотрудники министерства проверили результаты предоставления субсидии.

«По итогам проверки, в целях получения правовой оценки действий ответственных лиц ПГУТИ, Минцифры России направило подготовленные материалы в Генеральную прокуратуру России», — сообщает пресс-служба.