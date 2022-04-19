Москва, 19 апреля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Склад артиллерийских боеприпасов в Херсонской области уничтожили военнослужащие Росгвардии. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Росгвардия

«При проведении поисковых мероприятий на территории Херсонской области росгвардейцы обнаружили брошенный артиллерийский арсенал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из незаконного оборота были изъяты более 600 ракет от системы залпового огня «Ураган», 500 снарядов калибра 152 мм, более 12 тыс. снарядов к установке ЗУ-23 и 600 мин калибра 120 мм.

В сообщении сказано, что боеприпасы уничтожены безопасным способом.