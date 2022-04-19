Лос-Анджелес, США, 19 апреля 2022, 10:44 — REGNUM Кинорежиссёр Майкл Грэйси («Величайший шоумен») снимет фильм по циклу подростковой фантастики «Невермур» писательницы Джессики Таунсенд. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
По данным СМИ, производством мюзикла займётся компания Paramount. Майкл Грейси помимо режиссёра выступит в качестве композитора фильма. Сценарий напишет Дрю Годдард.
ИА REGNUM напоминает, что «Невермур» — это история о девочки по имени Морриган Кроу, которая в раннем возрасте узнала, что она проклята и должна умереть в свой 11-й день рождения. Однако в её жизни появляется таинственный незнакомец Юпитер Норт, и с его помощью она попадает в загадочный город Невермур.
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