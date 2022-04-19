Лос-Анджелес, США, 19 апреля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Кинорежиссёр Майкл Грэйси («Величайший шоумен») снимет фильм по циклу подростковой фантастики «Невермур» писательницы Джессики Таунсенд. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Цитата из к/ф «Величайший шоумен». реж Майкл Грэйси. 2017. США На сцене

По данным СМИ, производством мюзикла займётся компания Paramount. Майкл Грейси помимо режиссёра выступит в качестве композитора фильма. Сценарий напишет Дрю Годдард.

ИА REGNUM напоминает, что «Невермур» — это история о девочки по имени Морриган Кроу, которая в раннем возрасте узнала, что она проклята и должна умереть в свой 11-й день рождения. Однако в её жизни появляется таинственный незнакомец Юпитер Норт, и с его помощью она попадает в загадочный город Невермур.