Ньюкасл, Великобритания, , 10:44 — REGNUM Ирландская фолк-рок-группа Florence + The Machine представила несколько новых песен из альбома Dance Fever на первом концерте в Великобритании. Об этом 18 апреля сообщил портал The Line Of Best Fit.

Флоренс Уэлч The Line Of Best Fit

Florence + The Machine начали свой небольшой тур по Великобритании концертом в Ньюкасле. Во время первого выступления исполнили композиции из будущего альбома Dance Fever.

Помимо недавних синглов My Love, Heaven Is Here и King, Florence + The Machine представили новые песни Free и Girls Against God.

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