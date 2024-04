Ньюкасл, Великобритания, 19 апреля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Ирландская фолк-рок-группа Florence + The Machine представила несколько новых песен из альбома Dance Fever на первом концерте в Великобритании. Об этом 18 апреля сообщил портал The Line Of Best Fit.

The Line Of Best Fit Флоренс Уэлч

Florence + The Machine начали свой небольшой тур по Великобритании концертом в Ньюкасле. Во время первого выступления исполнили композиции из будущего альбома Dance Fever.

Помимо недавних синглов My Love, Heaven Is Here и King, Florence + The Machine представили новые песни Free и Girls Against God.