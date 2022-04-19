Чебоксары, 19 апреля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Житель Чебоксар стал фигурантом уголовного дела за оформление кредитов в микрофинансовых организациях. Об этом сообщили в МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Разбирательства начались после обращения в полицию 54-летней чебоксарки в январе 2022 года. По её словам, с банковской карты списывались средства на неизвестные счета: пострадавшая выяснила, что является должником в нескольких микрофинансовых организациях, хотя их услугами не пользовалась.

Правоохранители вышли на подозреваемого: им оказался 21-летний сын заявительницы. В полиции отмечают, что он признался в содеянном, для чего использовал телефон матери и копию её паспорта. По данным МВД по Чувашии, всего было оформлено девять займов на сумму от 8 тыс. до 15 тыс. рублей.

В отношении чебоксарца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах завершили дело по факту аферы с сертификатами в магазин парфюмерии. Следствие установило 14 эпизодов мошенничества в отношении жителей девяти регионов.

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