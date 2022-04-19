Грайворонский район, 19 апреля 2022, 10:46 — REGNUM От обстрела со стороны Украины пострадало более 30 домов села Головчино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков 19 апреля в телеграм-канале.
Глава региона находится на месте происшествия. В селе работают сотрудники полиции, все аварийные службы, начальник белгородского МЧС Сергей Потапов.
Восстановительные работы в селе начнутся уже сегодня, в ближайшие часы специалисты возобновят подачу электроэнергия и газоснабжение.
Как сообщало ИА REGNUM, Головчино подверглось обстрелу рано утром 19 апреля.