Грайворонский район, Белгородская область, 19 апреля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. От обстрела со стороны Украины пострадало более 30 домов села Головчино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков 19 апреля в телеграм-канале.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Последствия обстрела

Глава региона находится на месте происшествия. В селе работают сотрудники полиции, все аварийные службы, начальник белгородского МЧС Сергей Потапов.

«Пока обошли восемь улиц. На данную минуту более 30 пострадавших домов. В основном разбиты окна, крыши, ограждающие конструкции и автомобили. Подомовой обход продолжается. Больше всего пострадали улицы Чапаева и Новостроевка. Ни одного человека мы не оставим в беде», — написал губернатор.

Восстановительные работы в селе начнутся уже сегодня, в ближайшие часы специалисты возобновят подачу электроэнергия и газоснабжение.

Как сообщало ИА REGNUM, Головчино подверглось обстрелу рано утром 19 апреля.