Астана, 19 апреля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Участники беспорядков Чимкента в Казахстане потеряли 20 человек в ходе штурмов администрации города. Об этом 19 апреля сообщил замначальника первой службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецназ Казахстана

«Обеспечением охраны общественного порядка на тот момент занимались сотрудники полиции, которым предстояло сдерживать натиск агрессивной толпы более чем в 3 тыс. человек, многие из них были вооружены огнестрельным оружием», — рассказал Килымжанов.

Он сообщил, что сначала силовики использовали только резиновые пули и светошумовые гранаты. Это только ужесточало атакующих администрацию. После того, как были отбиты три атаки, правоохранителям разрешили применять огнестрельное оружие. После этого были убиты 20 нападавших.

Килымжанов отметил, что схожим образом события развивались в Таразе. Там госучреждения штурмовали около 500 человек. Тогда погиб один из сотрудников полиции. Когда силовики открыли ответный огонь, погибли 11 участников беспорядков.