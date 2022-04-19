Кабанский район, Бурятия, , 10:42 — REGNUM В Кабанском районе Бурятии правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП с участием пассажирского микроавтобуса. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Кабанск Автобус УГИБДД по Бурятии

По данным ведомства, около 17 часов 18 апреля 35-летний водитель автомобиля Fiat Ducato на трассе Иркутск — Чита не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

«В результате ДТП 33-летняя пассажир транспортного средства получила травмы. Всего в автобусе находилось 14 человек. В настоящий момент по факту ДТП с участием рейсового автобуса проводится проверка», — отметили в ведомстве.