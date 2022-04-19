Белгород, 19 апреля 2022, 10:42 — REGNUM На место обстрела в Белгородской области выехали следователи, сообщили 19 апреля в пресс-службе Следственного комитета.
«Следователи и криминалисты Следственного комитета выехали на место происшествия в село Головчино Грайворонского района Белгородской области, которое было обстреляно украинской стороной», — сказано в заявлении комитета.
По предварительным данным, в результате атаки пострадал один человек. Также в населённом пункте имеются разрушения. Следователи примут меру к установлению причастных к совершению преступления.