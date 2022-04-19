Москва, , 10:42 — REGNUM О героических действиях командира расчета (боевой машины) реактивного артиллерийского взвода сержанта Дениса Каймакова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказали 19 апреля в Минобороны России.

Командир расчета (боевой машины) реактивного артиллерийского взвода сержант Денис Каймаков Минобороны РФ

Отмечается, что сержант в составе расчета вел огневую поддержку действий разведывательных подразделений полка российских ВС, когда передовая группа разведчиков обнаружила вооруженное формирование украинских националистов, которые готовили нападение на российские подразделения, о чем командир группы незамедлительно сообщил артиллеристам по радиосвязи, указав координаты противника.

«Приняв информацию, Денис Каймаков, проявляя профессионализм и мастерство, оперативно произвел расчеты для стрельбы и точным пуском ракет нанес огневой удар по позициям противника украинских радикалов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого были уничтожены две боевые машины пехоты, минометные позиции боевиков и около 15 украинских нацистов.

«Оперативные и профессиональные действия сержанта Дениса Каймакова позволили изменить расклад сил в боестолкновении с националистами, в результате чего российские военнослужащие перешли в контрнаступление и уничтожили врага», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали о героических действиях командира инженерно-технического батальона подполковника Александра Лысенко во время спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины