Симферополь, , 10:42 — REGNUM В Республике Крым за сутки в ковид-стационары поступили 13 пациентов, сообщили 19 апреля в региональном оперативном штабе. Накануне, 18 апреля, госпитализировали 15 жителей.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Положительные результаты тестов на коронавирус получил 91 человек за сутки, это на семь случаев заражения меньше, чем было подтверждено накануне. Выписаны с выздоровлением после COVID-19 за сутки 179 человек. Официально подтверждена смерть ещё пяти ковид-пациентов.

С начала пандемии в Крыму подтвержден 180 821 случай заражения коронавирусом. Выздоровели из общего числа 173 119 человек. За всё время в ковид-стационарах проходили лечение 58 309 пациентов. Скончались 5 196 крымчан с подтверждённым диагнозом COVID-19.