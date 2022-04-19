Симферополь, 19 апреля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Республике Крым за сутки в ковид-стационары поступили 13 пациентов, сообщили 19 апреля в региональном оперативном штабе. Накануне, 18 апреля, госпитализировали 15 жителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус получил 91 человек за сутки, это на семь случаев заражения меньше, чем было подтверждено накануне. Выписаны с выздоровлением после COVID-19 за сутки 179 человек. Официально подтверждена смерть ещё пяти ковид-пациентов.

С начала пандемии в Крыму подтвержден 180 821 случай заражения коронавирусом. Выздоровели из общего числа 173 119 человек. За всё время в ковид-стационарах проходили лечение 58 309 пациентов. Скончались 5 196 крымчан с подтверждённым диагнозом COVID-19.