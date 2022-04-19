Москва, 19 апреля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Врио руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий предложил ввести смертную казнь для украинских боевиков, которые участвовали в пытках и зверствах против мирных жителей и российских военнослужащих и были взяты в плен, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

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"Может быть имеет смысл подумать над тем, чтобы для этих зверей в человеческом обличье провести исключение. Им нет места среди людей. И, возможно, имеет смысл в рамках обмена пленными предложить с нашей стороны большее количество пленных — и обменять их на этих зверей, а далее применить к ним единственно возможную меру наказания, которую эти звери заслужили, то есть смертную казнь», — предложил Слуцкий.

По его словам, в ближайшее время такие консультации будут проведены.

Россия вышла из СЕ и из-под действия Конвенции по правам человека, в частности, протокола №6.