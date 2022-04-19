Парун, Афганистан, , 10:42 — REGNUM В Афганистане молодой человек в сговоре с друзьями совершил убийство своего отца. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство kropekk_pl

Начальник полиции провинции Нуристан сообщил СМИ, что инцидент произошёл в деревне Нишиграм уезда Вайгал на востоке страны. По данным полиции, в связи с убийством задержаны три человека, в том числе сын потерпевшего.

По словам местных жителей, около месяца назад Мохаммад Якуб украл у своего отца 100 000 афгани и сбежал. Его отец обратился полицию. Якуб, затаив злобу на своего отца, после возвращения в деревню, убил его в сговоре с двумя своими друзьями.

Это второе подобное преступление на востоке страны за последний месяц. Ранее в провинции Нангархар сын также убил своего отца.