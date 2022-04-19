Новосибирск, , 10:44 — REGNUM Информация о задолженности компании «ЭкоТранс-Н» перед водителями мусоровозов, а также об отсутствии спецтехники, необходимой для вывоза ТКО на территории Новосибирской области не соответствует действительности. Об этом заявили в Группе «ВИС», в которую входят перевозчик ТКО ООО «ЭкоТранс-Н», осуществляющий свою деятельность в рамках договора с региональным оператором «Экология-Новосибирск», также входящим в «ВИС».

«Заработная плата выплачивается своевременно два раза в месяц. Также производится оплата листов временной нетрудоспособности, отпусков, премий. Последняя выплата денежных средств была осуществлена по графику — 15 апреля 2022 г. Задолженность по заработной плате перед сотрудниками компании отсутствует, — уточнили в «ВИС». — В штате ООО «ЭкоТранс-Н» трудоустроено 257 водителей мусоровозов, 289 операторов разгрузочно-погрузочной установки. 19 апреля 29 водителей и 29 операторов не вышли в смену без объективных на то причин. Со всеми будут проведены действия в соответствии с трудовым законодательством».

В компании отметили, что сейчас в собственности «ЭкоТранс-Н» находится 90 единиц техники, 55 машин из них — работают в Новосибирске.

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