Пермь, 19 апреля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В Перми планируют отреставрировать объект культурного наследия – пожарную каланчу на ул. Куйбышева. Объявлен аукцион на разработку проектной документации.

Деньги

Согласно условиям техзадания, проект должен быть разработан с учетом результатов историко-культурной экспертизы. Работы необходимо провести с 13 мая по 28 декабря 2022 года. Стартовая цена контракта составляет 3,7 млн рублей.

Добавим, здание пожарной каланчи было построено в 1883 году по проекту архитектора В. В. Попатенко. В настоящее время в здании по ул. Куйбышева, 11 расположена пожарная часть, работает пожарно-техническая выставка.