Куба и США обсудят миграционный вопрос
Гавана, 19 апреля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Официальные представители США и Кубы проведут 21 апреля встречу в Вашингтоне с целью обсуждения вопроса по миграции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Куба и США
Отмечается, что кубинскую сторону будет представлять делегация министерства иностранных дел под руководством замглавы МИД страны Карлоса Фернандеса де Коссио, а американскую – делегация Госдепа США.
Агентство также сообщило, что власти Кубы не стали комментировать данную информацию.