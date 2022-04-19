Гавана, 19 апреля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Официальные представители США и Кубы проведут 21 апреля встречу в Вашингтоне с целью обсуждения вопроса по миграции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Куба и США

Отмечается, что кубинскую сторону будет представлять делегация министерства иностранных дел под руководством замглавы МИД страны Карлоса Фернандеса де Коссио, а американскую – делегация Госдепа США.

Агентство также сообщило, что власти Кубы не стали комментировать данную информацию.