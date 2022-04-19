Москва, , 10:40 — REGNUM Московский инновационный кластер (МИК) совместно с «ИнноХабом» — бизнес-акселератором «Росатома» проведёт технологический конкурс «New Tech Росатом 2022». Об этом 19 апреля сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Импортозамещение Www.ank72.ru/

Цель мероприятия заключается в поиске новых идей, которые могут быть востребованы в госкорпорации. К участию в конкурсе приглашаются авторы проектов в области импортозамещения, которые ориентированны на российский рынок.

«Стартапы смогут получить гранты до 5 млн рублей, а лучшие инновационные решения будут рекомендованы к внедрению в экосистему госкорпорации «Росатом». Еще конкурс поможет предпринимателям в масштабировании их проектов и поиске инвесторов», — сказала Сергунина.

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