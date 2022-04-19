Джакарта, 19 апреля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,7 потрясло округ Домпу, в провинции Западная Нуса-Тенгара в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии сообщило, что землетрясение произошло 19 апреля в 11:04 по западно-индонезийскому времени. Толчки ощущались даже в районе Бима.

Эпицентр землетрясения находился в 8 км от Домпу. Очаг землетрясения залегал на глубине 111 км.

Жителей Индонезии призвали остерегаться повторных толчков.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.