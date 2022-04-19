Саратов, , 10:39 — REGNUM В Саратовской области паводковыми водами подтоплены четыре низководных моста, две насыпные плотины и один участок дороги в четырех муниципальных районах. Об этом 19 апреля сообщает председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Саратовская область с вертолета Пресс-служба управления МЧС по Саратовской области

Отмечается, что с учетом снижения уровня воды в реках остается действующей только одна лодочная переправа в Лысогорском районе. В остальных случаях имеются объездные дороги. Подтопление населенных пунктов паводковыми водами не фиксируется.

ИА REGNUM напоминает, с 14 марта на водоемах Саратовской области начали массово взрывать лед.

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