Саратов, 19 апреля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Саратовской области паводковыми водами подтоплены четыре низководных моста, две насыпные плотины и один участок дороги в четырех муниципальных районах. Об этом 19 апреля сообщает председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Пресс-служба управления МЧС по Саратовской области Саратовская область с вертолета

Отмечается, что с учетом снижения уровня воды в реках остается действующей только одна лодочная переправа в Лысогорском районе. В остальных случаях имеются объездные дороги. Подтопление населенных пунктов паводковыми водами не фиксируется.

ИА REGNUM напоминает, с 14 марта на водоемах Саратовской области начали массово взрывать лед.

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