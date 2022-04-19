Москва, 19 апреля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Москве одобрено строительство 28 домов по программе реновации в январе–марте 2022 года, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Выдана разрешительная документация для комплексной жилой застройки 14 домов в составе по реновации в Новой Москве в поселении Десёновское и 14 домов в других районах столицы.

Всего в I квартале выдано 127 разрешений на строительство объектов общей площадью более 3,7 млн кв. метров. В 2021 году было выдано 141 разрешение на возведение около 2,9 млн кв. метров недвижимости.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с начала реализации программы реновации расселена и снесена 91 старая пятиэтажка.

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