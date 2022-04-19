Зима, Иркутская область, 19 апреля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 19 апреля сообщает подробности ДТП со смертельным исходом в Зиминском районе. Дорожный инцидент произошел накануне вечером на автодороге Зима-Зулумай, в нескольких километрах от районного центра.

(сс) Solitude Трактор

Установлено, что 41- летний мужчина, управляя автомашиной LADA Largus допустил наезд на стоящий трактор «МТЗ-82». От удара оба транспортных средства отбросило в кювет.

36 — летний водитель спецтехники рассказал, что во время движения у трактора закончилось топливо. Оставив его на обочине, местный житель отправился за дизелем.

Дорожные полицейские выяснили, что знак аварийной остановки перед стоящим транспортом установлен не был.

В результате случившегося, 37-летний пассажир отечественного фургона скончался на месте автоаварии, а водитель с полученными травмами госпитализирован. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, иркутские правоохранители обеспокоены увеличением числа ДТП в регионе. По данным территориального ГУ МВД РФ, за неделю с 11 по 17 апреля на дорогах Приангарья произошло 53 ДТП, в которых семь человек погибли, 56 получили травмы различной степени тяжести.

Читайте также: В Приангарье за неделю случилось свыше 50 ДТП