Абакан, , 10:37 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено восемь случаев заражения коронавирусом, выздоровели 66 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

С начала 2022 года в Хакасии выявлено 33 413 случаев COVID-19. На сегодняшний день в регионе амбулаторно лечится 121 (-17) ковид-пациент, в стационаре – 77 (-6) человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля в регионе выявили десять носителей коронавируса, выздоровели шесть человек.

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