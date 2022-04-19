Пекин, , 10:36 — REGNUM Китай будет укреплять стратегическое сотрудничество с Россией и защищать интересы двух стран независимо от международной ситуации. Об этом 19 апреля заявил замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн во время встречи с послом РФ в Китае Андреем Денисовым.

Флаги России и Китая Mil.ru

«Вне зависимости от изменений международной обстановки Китай, как и раньше, будет укреплять стратегическое взаимодействие и осуществлять сотрудничество с Россией, а также совместно защищать общие интересы двух стран», — заявил китайский дипломат.

Также он заявил, что Китай готов вместе с Россией содействовать построению международных отношений нового типа и «сообщества единой судьбы человечества».

Ранее Госдепартамент США пригрозил Китаю последствиями за помощь России в обходе санкций.

Читайте также: США предупредили Китай о санкциях при обострении ситуации с Тайванем