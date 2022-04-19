Кызыл, 19 апреля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Власти Туве в несколько раз увеличили размер выплат за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Sinodov Охотничий карабин «Сайга»

Если ранее за сданное охотничье или боевое нарезное оружие можно было получить 5 тыс. рублей, то теперь — 15 тыс. рублей. Выплата за гладкоствольное ружьё составит 10 тыс. вместо 3 тыс. рублей, а за самодельное или переделанное оружие — 5 тыс. вместо 1 тыс. рублей.

«Размеры выплат за боеприпасы, гранаты, мины, взрывные устройства и взрывчатые вещества, а также средства инициирования взрыва остались без изменения», — добавили в правительстве.

Кроме того, согласно постановлению правительств, лица, предоставившие полиции сведения о незаконном хранении оружия и боеприпасов могут претендовать на вознаграждение в размере 50% от установленной компенсации.