Москва, , 10:35 — REGNUM США находятся в состоянии серьезной стагфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Американская официальная инфляция огромная, а скрытая инфляция еще больше. США уже находятся в состоянии серьезной стагфляции. А к этому добавляются еще проблемы резкой трансформации мировой финансовой системы, основанной на долларовом стандарте, которая до этого уже много лет показывала свою неэффективность, и было понятно, что мир давно стоит на пороге перехода к новому мировому финансовому укладу», — сказала Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова рассказала, почему доллар может утратить статус мировой резервной валюты.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист объяснила, утратит ли доллар статус основной резервной валюты