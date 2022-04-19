Москва, 19 апреля 2022, 10:35 — REGNUM Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 1260 военным объектам Украины, заявил 19 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Артиллерия, залп
Артиллерия, залп

По его словам, были поражены 25 пунктов управления украинских подразделений в районах населенных пунктов Николаев и Кировск, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Воскресенска и Николаева.

Также российская артиллерия поразила две зенитные ракетные пусковые установки «Бук-М1» в районах Гуляйполе и Николаевке вторая, а также 1214 мест сосредоточения живой силы противника.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.