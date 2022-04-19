Москва, , 10:35 — REGNUM Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 1260 военным объектам Украины, заявил 19 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Артиллерия, залп

По его словам, были поражены 25 пунктов управления украинских подразделений в районах населенных пунктов Николаев и Кировск, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Воскресенска и Николаева.

Также российская артиллерия поразила две зенитные ракетные пусковые установки «Бук-М1» в районах Гуляйполе и Николаевке вторая, а также 1214 мест сосредоточения живой силы противника.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.