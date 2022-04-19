Москва, , 10:34 — REGNUM О героических действиях командира инженерно-технического батальона подполковника Александра Лысенко во время спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказали 19 апреля в Минобороны России.

Командир инженерно-технического батальона подполковник Александр Лысенко Минобороны РФ

Уточняется, что инженерно-разведывательная группа под командованием подполковника в ходе разминирования зданий и инженерной разведки путей движения войск выявила вооруженное формирование украинских националистов, минировавших пути движения в районе близлежащего населенного пункта и подступов к нему.

После этого Лысенко оценил обстановку и принял единственное правильное решение – навязать противнику бой, несмотря на неравные силы.

«Благодаря высоким командным качествам подполковник Лысенко грамотно выстроил систему огня с учётом особенностей местности и определил сектора обстрела. Уничтожив внезапным шквальным огнем огневые точки противника, российские инженеры, заняв оборону, отразили наступательные действия противника, после чего, перейдя в контрнаступление, разгромили группировку неонацистов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что после боя военные инженеры начали разминирование местности, в ходе которого подполковник лично обнаружил и уничтожил 22 мины иностранного производства.

«Своими решительными действиями, профессиональной подготовкой подполковник Александр Лысенко обеспечил оперативное продвижение войск и успешное выполнение боевой задачи. При этом потерь среди российских инженеров допущено не было», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России нанесены удары по 60 военным объектам Украины.