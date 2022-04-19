Москва, 19 апреля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Есть большой риск, что в ближайшие годы доллар утратит статус основной резервной валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

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«Гегемония не устраивает большинство участников международных валютных и торговых отношений, — сказала Степанова. — Какое-то время доллар продолжит оставаться резервной валютой, так как инвесторы, центробанки, предприятия не смогут быстро перевести свои финансовые активы и действующие контракты в другие резервные валюты. Но возможное грандиозное падение мировых бирж, разрушение экономических связей, нарушение мировых договоренной ускорит этот процесс».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что евро и доллар могут ослабить свои позиции из-за роста мировой инфляции и геополитической нестабильности.