Москва, , 10:33 — REGNUM За последнее время из России сбежали пять вице-премьеров. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля, об этом заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Геннадий Зюганов Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

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«В стране есть не только пятая — шестая колонна. Пятая уже или предала, или сбежала. Я посмотрел недавно список всех министров и вице-премьеров и просто ахнул: за последнее время сбежало пять вице-премьеров, которые продавали оптом и в розницу страну под диктовку американских ЦРУшников», — сказал Зюганов.

Надо было бежать не на Запад и в Стамбул, а в Магадан, уверен коммунист.

«Сбежали те, кто выступали в роли главных экономических советников президента и здесь нас учили постоянно», — сказал также Зюганов.

Президент России Владимир Путин в одном из своих выступлений назвал оппозицию «пятой колонной».