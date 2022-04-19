Санкт-Петербург, 19 апреля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Директор по развитию филиала ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» («ФСК ЕЭС») «Магистральные электрические сети Северо-Запад» Юрий Деревенчук предстанет перед судом по обвинению в коррупционных преступлениях. Об этом сообщили 19 апреля в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Sledcom.ru Материалы уголовного дела

Как установило следствие, Деревенчук за согласование сделки опосредованного присоединения ООО «НОВАТЕК – Усть-Луга» к электрической подстанции «Слободка», принадлежащей АО «Усть-Луга Ойл», вступил в преступный сговор, направленный на получение взятки, с начальником отдела по договорам «МЭС Северо-Запад».

По данным следствия, через посредников злоумышленники потребовали от исполнительного директора АО «Усть-Луга Ойл» взятку в 100 млн рублей, угрожая не согласовать со стороны «МЭС Северо-Запад» сделку, а также негативно повлиять на деятельность АО «Усть-Луга Ойл». Кроме того, обвиняемый, действуя в группе лиц по предварительному сговору, получил от генерального директора ООО РСК «РЭС» взятку в сумме свыше 15 млн рублей за общее покровительство при получении необходимых согласований, утверждает сторона обвинения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.30 ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки, в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

«В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Отметим, уголовное дело в отношении начальника отдела по договорам «МЭС Северо-Запад» в настоящее время находится в производстве. Одного из посредников суд ранее признал виновным и приговорил к трем годам условно. В отношении остальных посредников уголовное дело в производстве.