Москва, 19 апреля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В школах России уроки истории будут проводиться с первого класса. Об этом на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

АНО «Россия - страна возможностей» Сергей Кравцов

«Мной принято решение, что историческое образование начнётся в школах с первого класса», — сказал Кравцов.

Он пообещал сделать всё, чтобы сохранялась историческая память.

На сегодняшний день история в школах России изучается с пятого класса.