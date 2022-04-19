Москва, 19 апреля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Малиновка Донецкой области сбит в воздухе украинский истребитель МиГ-29. Об этом 19 апреля в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru МиГ-29

Кроме того, в районах населенных пунктов Петрополье, Малая Камышеваха перехвачены две украинские тактические ракеты «Точка-У».

«В районах населённых пунктов Марьинка, Каменка, Семеновка и Синичино уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — добавил Конашенков.

Всего, по его словам, с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолётов, 487 беспилотных летательных аппарата, 252 зенитных ракетных комплекса, 2353 танка и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1014 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2208 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля.