Донецк, , 10:32 — REGNUM В Донецкой Народной Республике украинские войска совершили новый обстрел. Об этом 19 апреля сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

В 10:00 с украинских позиций в Новомихайловке был открыт огонь по Петровскому району Донецка. Выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, перед силами ДНР поставлена задача срочно освободить завод «Азовсталь» в Мариуполе, где скрываются боевики националистических организаций, рассказал глава республики Денис Пушилин.