Донецк, 19 апреля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике украинские войска совершили новый обстрел. Об этом 19 апреля сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

В 10:00 с украинских позиций в Новомихайловке был открыт огонь по Петровскому району Донецка. Выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, перед силами ДНР поставлена задача срочно освободить завод «Азовсталь» в Мариуполе, где скрываются боевики националистических организаций, рассказал глава республики Денис Пушилин.