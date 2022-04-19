Екатеринбург, , 10:37 — REGNUM Уральский выставочный центр «Екатеринбург – ЭКСПО» оштрафовали на 200 тыс. рублей. Причиной стал допуск на массовое мероприятие больных ковидом. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

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В октябре 2021 года в центре проходил чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности «WorldSkills Hi-Tech». Во время проведения мероприятия у двух участников выявили положительный результат теста на ковид. Однако от соревнований их не отстранили. Это стало известно благодаря эпидемиологическому расследованию Роспотребнадзора. Специалисты ведомства также выявили превышение массовой доли хлора в рабочем дезинфицирующем растворе. Нарушения послужили основание для составления административного протокола.

Свердловский областной суд признал АО «Уральский выставочный центр» виновным в совершении правонарушения. Руководство центра выплатит штраф в размере 200 тыс. рублей.