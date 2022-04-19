Приютненский район, Калмыкия, , 10:31 — REGNUM В Приютненском районе Калмыкии огнеборцы спасли людей из горящей квартиры. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

На пожаре 23.mchs.gov.ru

Сообщение о возгорании на улице Дружбы в посёлке Бурата поступило в эксмтренные службы днём 18 апреля. Огонь вспыхнул в квартире жилого дома. Площадь пожара составила 3 кв. метра. Огнеборцам удалось спасти двух человек.

Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электропроводки. На месте происшествия работали силы и средства Элистинского пожарно-спасательного гарнизона.