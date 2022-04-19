Сеул, , 10:31 — REGNUM В Южной Корее выявили первые случаи заражения новыми рекомбинантными штаммами «Омикрон» — гибридами штаммов BA.1 и BA.2. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, гибридный штамм XE был обнаружен у человека, прибывшего из Великобритании, 27 марта. А гибридный штамм XM был обнаружен у жителя страны 30 марта.

Известно, что штаммы XE и XM являются рекомбинатами «Омикрон» BA.1 и BA.2.

Напомним, что 23 марта в Южной Корее зафиксировали первый случай заражения штаммом «Омикрон» XL.

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Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 118 504 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до16 471 940.

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