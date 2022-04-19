Москва, , 10:29 — REGNUM Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России нанесены удары по 60 военным объектам Украины, заявил 19 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в районах населенных пунктов Червоная поляна и Балаклея уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет «Точка-У».

Кроме того, поражены три пункта управления ВСУ, а также 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.