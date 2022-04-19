Москва, 19 апреля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Тринадцать опорных пунктов подразделений украинских войск поражены высокоточными ракетными ударами в течение ночи, об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 19 апреля на брифинге.

Mil.ru Игорь Конашенков

Он уточнил, что 13 опорных пунктов подразделений украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника поражены в районах населённых пунктов Славянск, Барвенково и Попасная.

Удары по военным целям нанесены в рамках продолжающейся спецоперации России по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Минобороны проинформировали об уничтожении в Днепропетровске завода по ремонту головных частей тактических ракет «Точка-У».

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