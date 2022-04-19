Москва, 19 апреля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Число пользователей туристического сервиса Russpass достигло 3 млн. Об этом 19 апреля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

Такая популярность, по мнению вице-мэра, объясняется тем, что ресурс дает возможность спланировать поездку на всех её этапах: приобрести билеты на самолет или поезд, забронировать номер в отеле, подобрать экскурсии. Также Russpass предлагает готовые туры, а при необходимости поможет составить индивидуальный маршрут — пешеходный, на автомобиле или другом транспорте.

«Менее чем за два года работы сервиса его аудитория увеличилась до трех миллионов пользователей. Число партнеров проекта тоже растет, сейчас их уже 1,7 тысячи. Это туроператоры, гостиницы, экскурсионные бюро, музеи. В тройке самых популярных функций Russpass — бронирование номера в отеле, поиск достопримечательностей и подбор готового тура», — сказала Сергунина.