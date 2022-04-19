Екатеринбург, , 10:36 — REGNUM В аэропорту «Кольцово» с 19 по 20 апреля пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Свердловской области.

ФСБ Андрей Стенин

В тренировочных мероприятиях примут участие оперативные группы правоохранительных органов, сотрудники региональных органов исполнительной власти и представители администрации аэропорта. В спецслужбе отметили, что учения не повлияют на авиасообщение.

В ходе тренировочных мероприятий силовики отработают меры ситуационного реагирования на террористические угрозы в отношении аэропорта. Организаторы учений просят екатеринбуржцев соблюдать спокойствие и при необходимости выполнять указания правоохранителей.