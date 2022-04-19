Москва, 19 апреля 2022, 10:28 — REGNUM В 2022 году в России возможен дефицит по отдельным сортам и позициям кофе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Кофе
Кофе
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«Цены на кофе уже существенно выросли в этом году по наиболее востребованным позициям, — сказал он. — Это особенно стало заметно в последний месяц на фоне практически полной остановки акционных продаж в торговых сетях. Если ситуация с национальной валютой и санкционным давлением стабилизируется, то дальнейший рост цен приведет к падению спроса. Учитывая, что основной товар на полках продается под известными брендами, можно предположить два сценария: возобновление «веерных» акций для стимулирования продаж или выжидание. В последнем случае поставщики будут ждать, когда потребитель привыкнет к новому формату цен. Ну и думать, уходить ли с нашего рынка или нет. Важно, что здесь, как в случае с сахаром, нельзя призвать ФАС на помощь».

Как полагает Чеглов, скорее всего, будут расти цены на премиум-сегмент.

«В этом году возможен дефицит по отдельным сортам и позициям кофе, — сказал экономист. — Но не от того, что где-то неурожай, а банально из-за проблем логистики в условиях санкций, очагов пандемии и непредсказуемости действий ряда стран и компаний. Но товарные запасы кофе в мире не исчерпаны, они есть и на складах в России. Полки сетевых магазинов заполнены».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что кофе в РФ подорожает в пределах 10%.

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