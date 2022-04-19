Челябинск, , 10:28 — REGNUM В Челябинске предприятия готовы трудоустроить граждан, эвакуированных из ЛНР и ДНР. Об этом сообщает городской центр занятости.

Принять их готовы и в туристической сфере, и в пищевой отрасли, и в сельскохозяйственной, и в промышленности. Как отмечает директор ЦЗН Мария Никонова, работа с жителями Донбасса ведётся индивидуально. 19 беженцев уже трудоустроились. Ещё 50 человек активно поддерживают связь со специалистами центра.

Есть для беженцев и работа, не требующая квалификации. Как сообщало ИА REGNUM, эвакуация из ДНР и ЛНР началась 18 февраля.