Уфа, , 10:34 — REGNUM Завод по производству магнезиально-вермикулитовых листов для внутренней и внешней отделки зданий намерены построить в башкирском городе Нефтекамск. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Предприятие в Ульяновске ИА REGNUM

Сообщается, что Минэкономразвития России включило предприятие в реестр резидентов территории опережающего социального экономического развития «Нефтекамск» Башкирии.

«Организация производства мощностью в объеме 528 тысяч листов в год будет способствовать развитию индустрии стройматериалов в республике. Основным преимуществом данного продукта является огнестойкость, высокая прочность, влагостойкость и экологичность. На реализацию проекта будет привлечено более 124 млн рублей инвестиций», — приводит пресс-служба слова первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустама Муратова.

Магнезиально-вермикулитовые листы являются универсальным строительно-отделочным материалом для внутренней и внешней отделки зданий, изготовления звукопоглощающих изделий, огне- и влагозащитных покрытий.

Сообщается, что проект намерены реализовать к 2028 году, планируется создать 25 новых рабочих мест.

Ранее ИА REGNUM сообщал о том, что в Башкирии намерены развивать легкую промышленность.

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