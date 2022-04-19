Москва, , 10:28 — REGNUM Уголовное дело в отношении украинского командира батальона, причастного к обстрелам мирного населения в ДНР, возбудил Следственный комитет РФ. Об этом 19 апреля сообщили в ведомстве.

Следственный комитет Sledcom.ru

Сообщается, что 17 апреля командир 13-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ майор Святослав Заяц и его подчиненные обстреляли объекты село Широкая Балка и город Горловка из миномётов калибра 120 мм.

Всего ими было выпущено не менее 14 артиллерийских мин.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Заяца и иных лиц из состава указанного подразделения», — говорится в сообщении.

Они обвиняются в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором РФ.

Кроме того, возбуждено еще два уголовных дела в связи с многочисленными обстрелами в Донбассе 17–18 апреля, в результате которых погиб один человек, ещё 15 были ранены, в том числе три несовершеннолетних.